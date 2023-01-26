Ворожі ракети вже у повітряному просторі України, – Лукашук

Зараз “червона” вже вся Україна.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук пише, що ворожі ракети вже у повітряному просторі України.
Крім того, він просить не викладати в соцмережі роботу протиповітряної оборони.
Ворожі ракети вже у повітряному просторі України. Усі ж пам‘ятають, що не треба викладати в соцмережі роботу протиповітряної оборони? – написав Микола Лукашук.
У свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак пише, що вже наші захисники збивають ворожі ракети.
Є перші збиття ракет росіян, – зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.
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