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Ворожі ракети вже у повітряному просторі України, – Лукашук

Сьогодні 08:38
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Сьогодні ранок українців розпочався з повітряної тривоги.

Новости Днепра про Ворожі ракети вже у повітряному просторі України, - Лукашук

Зараз “червона” вже вся Україна.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук пише, що ворожі ракети вже у повітряному просторі України.

Крім того, він просить не викладати в соцмережі роботу протиповітряної оборони.

Ворожі ракети вже у повітряному просторі України. Усі ж пам‘ятають, що не треба викладати в соцмережі роботу протиповітряної оборони? – написав Микола Лукашук.

Новости Днепра про Ворожі ракети вже у повітряному просторі України, - Лукашук

У свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак пише, що вже наші захисники збивають ворожі ракети.

Є перші збиття ракет росіян, – зазначив він.

Новости Днепра про Ворожі ракети вже у повітряному просторі України, - Лукашук

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.

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Новости Днепра про Ворожі ракети вже у повітряному просторі України, - ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про Ворожі ракети вже у повітряному просторі України, - ЛукашукРусский

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