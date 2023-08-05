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Ворожі обстріли Дніпропетровщини, є руйнування – ОВА

Сьогодні 19:41
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Ворог сьогодні знов обстрілював Нікопольщину з артилерії. 

Новости Днепра про Ворожі обстріли Дніпропетровщини, є руйнування - ОВА

Про це повідомив голова ДОР з посиланням на ОВА. За день російські війська 4 рази обстрілювали район.

Нікополь атакували більш ніж 10 снарядами, зайнявся гараж. Наразі пожежу ліквідовано, але будівля ремонту не підлягає.

Суттєві руйнування на станції техобслуговування, понівечена спортшкола.

Пошкоджені приватні будинки, 2 господарські споруди, лінії електропередач.

Зараз по всій Україні оголошено сигнал повітряної тривоги, через пуск крилатих ракет.

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Новости Днепра про Ворожі обстріли Дніпропетровщини, є руйнування - ОВАУкраїнська

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