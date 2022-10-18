Ворожі атаки і збитий дрон-камікадзе: ситуація в Дніпрі та області (ФОТО, ВІДЕО)

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, як минула ніч на Дніпропетровщині.

Російські окупаційні війська усю ніч тримали у напрузі Нікопольський район. Били «Градами» та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах. Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку – понівечена вишка. Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів. Опівночі військові з повітряного командування «Схід» знищили один ворожий дрон-камікадзе «Shahed -136»”, – повідомив Резніченко.

Він додав, що зараз триває нова атака на область, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!

Крім того близько 8-ї години ранку у Дніпрі чули вибухи. На містом піднімається густий дим, якого стає все більше.

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