Ворожі атаки і збитий дрон-камікадзе: ситуація в Дніпрі та області (ФОТО, ВІДЕО)

Російські окупаційні війська усю ніч тримали у напрузі Нікопольський район.
Били «Градами» та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах.
Попередньо, люди не постраждали.
Пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку – понівечена вишка. Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів.
Опівночі військові з повітряного командування «Схід» знищили один ворожий дрон-камікадзе «Shahed -136»”, – повідомив Резніченко.
Він додав, що зараз триває нова атака на область, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!
Крім того близько 8-ї години ранку у Дніпрі чули вибухи. На містом піднімається густий дим, якого стає все більше.
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