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  • Ворожі атаки і збитий дрон-камікадзе: ситуація в Дніпрі та області (ФОТО, ВІДЕО)

Ворожі атаки і збитий дрон-камікадзе: ситуація в Дніпрі та області (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 08:30
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Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, як минула ніч на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Ворожі атаки і збитий дрон-камікадзе: ситуація в Дніпрі та області (ФОТО, ВІДЕО)

Російські окупаційні війська усю ніч тримали у напрузі Нікопольський район. 

Били «Градами» та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах. 

Попередньо, люди не постраждали. 

Пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку – понівечена вишка. Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів. 

Опівночі військові з повітряного командування «Схід» знищили один ворожий дрон-камікадзе «Shahed -136»”, – повідомив Резніченко.

Він додав, що зараз триває нова атака на область, тому, будь ласка, залишайтеся  в укриттях. Бережіть себе!

Крім того близько 8-ї години ранку у Дніпрі чули вибухи. На містом піднімається густий дим, якого стає все більше.

Новости Днепра про Ворожі атаки і збитий дрон-камікадзе: ситуація в Дніпрі та області (ФОТО, ВІДЕО)

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Новости Днепра про Ворожі атаки і збитий дрон-камікадзе: ситуація в Дніпрі та області (ФОТО, ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Ворожі атаки і збитий дрон-камікадзе: ситуація в Дніпрі та області (ФОТО, ВІДЕО)Русский

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