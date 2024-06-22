Ворожа армія здійснила майже 25 атак на Нікопольщину за день

Сьогодні ворог знову обстрілював Дніпропетровщину.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Майже 25 атак на Нікопольщину за день. Артилерією і дронами-камікадзе. Агресор гатив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах, — сказано у дописі очільника ОВА.

Пошкоджені 3 приватні будинки, господарські споруди, автівка та агрофірма.

Інші наслідки вечірніх атак окупантів наразі уточнюються.

Вже зараз відомо, що загиблих і постраждалих немає.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині обірвалося життя рятувальника, який був поранений під час ворожого удару.

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