Ворожа армія здійснила майже 25 атак на Нікопольщину за день

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Майже 25 атак на Нікопольщину за день. Артилерією і дронами-камікадзе. Агресор гатив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах, — сказано у дописі очільника ОВА.
Пошкоджені 3 приватні будинки, господарські споруди, автівка та агрофірма.
Інші наслідки вечірніх атак окупантів наразі уточнюються.
Вже зараз відомо, що загиблих і постраждалих немає.
Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині обірвалося життя рятувальника, який був поранений під час ворожого удару.
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