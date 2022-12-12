Вороги випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Окупанти з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії обстріляли дві громади – Нікопольську та Марганецьку.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
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