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Вороги випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району

Сьогодні 08:30
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Росіяни за ніч 12 грудня випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району.

Новости Днепра про Вороги випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії обстріляли дві громади – Нікопольську та Марганецьку. 

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

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