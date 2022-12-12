Вороги випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району

Росіяни за ніч 12 грудня випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії обстріляли дві громади – Нікопольську та Марганецьку.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: