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  • Ворог знову вдарив по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Ворог знову вдарив по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Сьогодні 13:06
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Ворог знову завдав удар на один із об'єктів енергетичної інфраструктури в області.
Новости Днепра про Ворог знову вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

фото ілюстративне

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під час однієї з повітряних тривог була нова атака на область.

Ворог знову наніс удар по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. На місці влучання почалася пожежа і серйозні руйнування. Там працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС.

Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни, –

Він зазначив, що важливо скоротити споживання електрики в години пік – ранком – з 8.00 до 11.00 та увечері – з 17.00 до 23.00.

Це треба щоб не було аварійних відключень. 

Новости Днепра про Ворог знову вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Ворог знову вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури на ДніпропетровщиніУкраїнська

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