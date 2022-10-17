Ворог знову вдарив по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, під час однієї з повітряних тривог була нова атака на область.
Ворог знову наніс удар по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. На місці влучання почалася пожежа і серйозні руйнування. Там працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС.
Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни, –
Він зазначив, що важливо скоротити споживання електрики в години пік – ранком – з 8.00 до 11.00 та увечері – з 17.00 до 23.00.
Це треба щоб не було аварійних відключень.Яна Юхименко
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