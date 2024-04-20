Ворог знову атакував Дніпропетровщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам’янському районі. Всі деталі з’ясовуємо, — йдеться у дописі очільника ОВА.
На Дніпропетровщині також оголошено день жалоби.
Область в скорботі за тими, кого вбила росія під час вчорашньої ракетної атаки. Вісім безневинних жертв. З-поміж них двоє дітей.
Сьогодні ми писали про те, що сили ППО збили БпЛА над Синельниківським районом.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вранці у Дніпрі рятувальники деблокували людей з понівеченої автівки.
Оборонці неба збили ворожий БпЛА на Дніпропетровщині.
У Дніпрі надзвичайники завершили рятувальні роботи.
Кількість загиблих через удар по Дніпру зросла.