Ворог знову атакував Дніпропетровщину

Дніпропетровщина опинилась під ворожим ударим.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам’янському районі. Всі деталі з’ясовуємо, — йдеться у дописі очільника ОВА.

На Дніпропетровщині також оголошено день жалоби.

Область в скорботі за тими, кого вбила росія під час вчорашньої ракетної атаки. Вісім безневинних жертв. З-поміж них двоє дітей.

Сьогодні ми писали про те, що сили ППО збили БпЛА над Синельниківським районом.

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