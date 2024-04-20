Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог знову атакував Дніпропетровщину

Сьогодні 11:28
просмотров

Дніпропетровщина опинилась під ворожим ударим.

Новости Днепра про Ворог знову атакував Дніпропетровщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам’янському районі. Всі деталі з’ясовуємо, — йдеться у дописі очільника ОВА.

На Дніпропетровщині також оголошено день жалоби.

Область в скорботі за тими, кого вбила росія під час вчорашньої ракетної атаки. Вісім безневинних жертв. З-поміж них двоє дітей.

Сьогодні ми писали про те, що сили ППО збили БпЛА над Синельниківським районом.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог знову атакував ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Ворог знову атакував ДніпропетровщинуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:57
    У Дніпрі рятувальники деблокували трьох людей з пошкодженого автомобіля

    Сьогодні вранці у Дніпрі рятувальники деблокували людей з понівеченої автівки.

    Сили ППО збили БпЛА над Синельниківським районом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:39
    Сили ППО збили БпЛА над Синельниківським районом

    Оборонці неба збили ворожий БпЛА на Дніпропетровщині.

    У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи: загинуло 3 людини, 24 – постраждало
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:55
    У Дніпрі завершені аварійно-рятувальні роботи: загинуло 3 людини, 24 – постраждало

    У Дніпрі надзвичайники завершили рятувальні роботи.

    Мешкав на розбомбленому останньому поверсі: у Дніпрі з-під завалів витягли третього загиблого
    Новини Дніпра
    Вчора 22:31
    Мешкав на розбомбленому останньому поверсі: у Дніпрі з-під завалів витягли третього загиблого

    Кількість загиблих через удар по Дніпру зросла.

    Наверх