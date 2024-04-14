Ворог завдав удару по Нікополю: постраждав чоловік

Сьогодні окупаційні війська рф знову атакували Нікополь.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Окупанти цілили в мирне населення. В результаті ворожого удару виникло займання в житловому секторі. По прибуттю надзвичайники встановили, що внаслідок обстрілу горить житловий будинок та гараж на площі 280 кв. м, — йдеться у дописі рятувальників.

Пожежна бригада ліквідувала займання.

Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, 1969 року народження. Він отримав поранення.

Співробітники ДСНС доставили постраждалого до лікарні.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині чоловік знайшов у полі артилерійські снаряди.

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