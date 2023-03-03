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Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

Сьогодні 21:15
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Окупанти випустили з важкої артилерії понад 100 снарядів по двом громадам Нікопольського району.

Новости Днепра про Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

Про це передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.  

Ввечері, 3 березня, росіяни випустили більше 100 снарядів з важкої артилерії по Марганецькій та Мирівській громадах. На щастя, постраждалих та загиблих немає.

Внаслідок атаки у Марганецькій громаді пошкоджено соціальний заклад, потрощено 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, одну господарську споруду знищено вщент. Зачепило три легкові машини газогін, електромережі.

Новости Днепра про Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

Новости Днепра про Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

Новости Днепра про Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

Новости Днепра про Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

Новости Днепра про Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

 

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