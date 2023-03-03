Ворог випустив понад 100 снарядів по Нікопольському району

Про це передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Ввечері, 3 березня, росіяни випустили більше 100 снарядів з важкої артилерії по Марганецькій та Мирівській громадах. На щастя, постраждалих та загиблих немає.
Внаслідок атаки у Марганецькій громаді пошкоджено соціальний заклад, потрощено 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, одну господарську споруду знищено вщент. Зачепило три легкові машини газогін, електромережі.
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