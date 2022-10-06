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Ворог всю ніч бив по Нікопольскому району: подробиці

Вчора 09:00
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Росіяни усю сьогоднішню ніч били по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під обстріл потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів.

Новости Днепра про Ворог всю ніч бив по Нікопольскому району: подробиці

Про це в ранковому зверненні до населення повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Згідно з попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.

У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд.

У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються.

У інших районах ніч минула без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

Новости Днепра про Ворог всю ніч бив по Нікопольскому району: подробиці

Новости Днепра про Ворог всю ніч бив по Нікопольскому району: подробиці

 

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Новости Днепра про Ворог всю ніч бив по Нікопольскому району: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Ворог всю ніч бив по Нікопольскому району: подробиціРусский

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