Ворог всю ніч бив по Нікопольскому району: подробиці

Про це в ранковому зверненні до населення повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Згідно з попередньою інформацією, люди не постраждали.
У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.
У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд.
У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються.
У інших районах ніч минула без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.
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