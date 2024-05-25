Ворог вранці вдарив по Нікополю дроном-камікадзе

Окупанти знову обстрілювали Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ніч в районі минула спокійно. А вже на ранок – знову обстріли. Цього разу росіяни цілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По Нікополю ворог вдарив дроном-камікадзе, – йдеться у дописі очільника ОВА.

На щастя, загиблих та травмованих немає. В інших громадах Дніпропетровської області – без атак.

Вчора через ворожі атаки у Нікополі троє людей отримали поранення. 24-річний чоловік й 37-річна жінка були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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