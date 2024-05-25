Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог вранці вдарив по Нікополю дроном-камікадзе

Сьогодні 08:41
просмотров

Окупанти знову обстрілювали Дніпропетровщину. 

Новости Днепра про Ворог вранці вдарив по Нікополю дроном-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ніч в районі минула спокійно. А вже на ранок – знову обстріли. Цього разу росіяни цілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По Нікополю ворог вдарив дроном-камікадзе, – йдеться у дописі очільника ОВА.

На щастя, загиблих та травмованих немає. В інших громадах Дніпропетровської області – без атак.

Вчора через ворожі атаки у Нікополі троє людей отримали поранення. 24-річний чоловік й 37-річна жінка були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог вранці вдарив по Нікополю дроном-камікадзеУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі автохам на мопеді вдарив охоронника супермаркету та обрискав людей з балончика
    Новини Дніпра
    Вчора 21:32
    У Дніпрі автохам на мопеді вдарив охоронника супермаркету та обрискав людей з балончика

    У Дніпрі біля супермаркету стався конфлікт.

    У Дніпрі упродовж червня багато кому вимикатимуть газ: адреси
    Новини Дніпра
    Вчора 20:52
    У Дніпрі упродовж червня багато кому вимикатимуть газ: адреси

    У Дніпрі анонсували масштабні відключення газу.

    Світла буде більше: як вимикатимуть електрику в Дніпрі 25 травня
    Новини Дніпра
    Вчора 19:54
    Світла буде більше: як вимикатимуть електрику в Дніпрі 25 травня

    У Дніпрі знову вимикатимуть електрику, але не весь день.

    У Дніпрі водія маршрутки “застукали” за переглядом тіктоків під час руху
    Новини Дніпра
    Вчора 18:31
    У Дніпрі водія маршрутки “застукали” за переглядом тіктоків під час руху

    Жителі Дніпра скаржаться на водія маршрутки, який дивився відео за…

    Наверх