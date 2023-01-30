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Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: що відомо

Сьогодні 09:00
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Армія Росії в ніч проти 30 січня атакувала Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Загроза артилерійського обстрілу тривала майже 10 годин.

Новости Днепра про Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: що відомо

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

По Червоногригорівській громаді випущено з десяток снарядів з важкої артилерії. Понівечені кілька приватних будинків та господарчих споруд. Обірвана лінія електропередач.

Люди не постраждали.

На місці обстрілу працюють рятувальники – з’ясовують масштаби руйнувань.

Новости Днепра про Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: що відомо

Новости Днепра про Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: що відомо

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Новости Днепра про Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: що відомоРусский

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