Ворог вночі обстріляв Нікопольщину: що відомо

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.
Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.
По Червоногригорівській громаді випущено з десяток снарядів з важкої артилерії. Понівечені кілька приватних будинків та господарчих споруд. Обірвана лінія електропередач.
Люди не постраждали.
На місці обстрілу працюють рятувальники – з’ясовують масштаби руйнувань.
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