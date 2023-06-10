Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог вночі атакував Одесу “Шахедами”: 3 загиблих, 27 постраждалих

Сьогодні 09:24
просмотров

Сьогодні вночі росіяни атакували Одещину.

Новости Днепра про Ворог вночі атакував Одесу

Силами протиповітряної оборони всі БПЛА знищено, але, на жаль, внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.

На місці виникла пожежа площею 50 кв. м, її оперативно ліквідували.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, у результаті атаки 3 людини загинули, 27 постраждали, з них троє – діти. Під час гасіння пожежі врятовано 12 мешканців будинку.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Будь ласка, коли лунає тривога, будьте в безпечних місцях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі на Дніпропетровщині наші захисники збили два “Шахеди”

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог вночі атакував Одесу Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Майже 5-годинна тривога: вночі на Дніпропетровщині наші захисники збили два “Шахеди”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:45
    Майже 5-годинна тривога: вночі на Дніпропетровщині наші захисники збили два “Шахеди”

    Ніч на Дніпропетровщині супроводжувалася затяжною майже 5-годинною тривогою.

    Холодильники та дивани: на узбережжя Одеси викинуло речі мешканців затоплених районів Херсонщини
    Новини Дніпра
    Вчора 10:29
    Холодильники та дивани: на узбережжя Одеси викинуло речі мешканців затоплених районів Херсонщини

    До Одеси доплили речі мешканців Херсонщини.

    Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: що відомо
    Новини Дніпра
    Вчора 09:30
    Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: що відомо

    Сьогодні, 9 червня, росія здійснила нову масовану ракетну атаку по…

    Вода доходить до 3-го поверху: у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків (ФОТО)
    новини України
    07.06.2023 11:53
    Вода доходить до 3-го поверху: у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків (ФОТО)

    Немає слів...

    Наверх