Ворог вночі атакував Одесу “Шахедами”: 3 загиблих, 27 постраждалих

Сьогодні вночі росіяни атакували Одещину.

Силами протиповітряної оборони всі БПЛА знищено, але, на жаль, внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.

На місці виникла пожежа площею 50 кв. м, її оперативно ліквідували.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, у результаті атаки 3 людини загинули, 27 постраждали, з них троє – діти. Під час гасіння пожежі врятовано 12 мешканців будинку.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

Будь ласка, коли лунає тривога, будьте в безпечних місцях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі на Дніпропетровщині наші захисники збили два “Шахеди”.

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