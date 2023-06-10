Ворог вночі атакував Одесу “Шахедами”: 3 загиблих, 27 постраждалих

Силами протиповітряної оборони всі БПЛА знищено, але, на жаль, внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки.
Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.
На місці виникла пожежа площею 50 кв. м, її оперативно ліквідували.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС України, у результаті атаки 3 людини загинули, 27 постраждали, з них троє – діти. Під час гасіння пожежі врятовано 12 мешканців будинку.
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.
Будь ласка, коли лунає тривога, будьте в безпечних місцях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі на Дніпропетровщині наші захисники збили два “Шахеди”.
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