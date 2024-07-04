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Ворог вночі атакував Нікопольщину: постраждала жінка

Сьогодні 09:13
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Ворог атакував Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією.

Новости Днепра про Ворог вночі атакував Нікопольщину: постраждала жінка

Про наслідки доповів очільник ОВА Сергій Лисак.

Агресор поцілив по Червоногригорівській громаді та райцентру.

Відомо про одну постраждалу – 68-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 4 п’ятиповерхівки, 3 авто, магазини та спортклуб. Вибуховою хвилею зачепило газогін та лінію електропередач. 

Лисак опублікував фото наслідків атаки.

Нагадаємо, 2 липня окупанти вдарили по центру Нікополя: загинули дві жінки, постраждали 9 людей; ввечері того ж дня ворог поцілив артилерією по Покровській сільській громаді, внаслідок чого загинуло двоє людей. 

Також, сьогодні у Дніпрі оголошено траур. Вчора під завалами багатоповерхівки, яка була наполовину знищена внаслідок російської атаки по Дніпру 28 червня, знайшли тіло ще однієї людини. Внаслідок вранішньої атаки на Дніпро 3 липня загинуло вже шестеро. 

Ворог атакував Дніпро 28 червня – відомо про 3 загиблих та 12 постраждалих, з них одна дитина. Внаслідок атаки 3 липня загинуло вже шестеро, постраждало 53 особи, з них декілька у важкому стані. 

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