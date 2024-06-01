Ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини - Днепр Инфо
Ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини
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Сегодня 08:38

Сьогодні вночі ворог обстрілював Дніпропетровську область.

Новости Днепра про Ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці збили ракети і шахеди. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Загалом Оборонці неба збили над областю 9 ракет та 10 шахедів.

По Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. 

З обстрілу та атак дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада. Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років, — додав Сергій Лисак.

Пошкоджені автобус, господарська споруда,  приватний будинок та двоповерхова будівля.

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Новости Днепра про Ворог вночі атакував енергетичну інфраструктуру ДніпропетровщиниУкраїнська

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