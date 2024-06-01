Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці збили ракети і шахеди. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих, – йдеться у дописі очільника ОВА.
Загалом Оборонці неба збили над областю 9 ракет та 10 шахедів.
По Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії.
З обстрілу та атак дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада. Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років, — додав Сергій Лисак.
Пошкоджені автобус, господарська споруда, приватний будинок та двоповерхова будівля.
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