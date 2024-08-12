Ворог влаштував пожежу на території ЗАЕС: який рівень радіації на Дніпропетровщині

За ситуацією спостерігають з Нікополя.

Росіяни влаштували пожежу на території Запорізької АЕС.

Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко ввечері 11 серпня та закликав жителів Нікопольщини не панікувати.

Відомо, що займання відбулося не на самій ЗАЕС, а на градирні – попередньо, там окупанти підпалили автомобільні шини у великій кількості.

По неофіційній інформації отриманій від джерел з протилежного берегу – росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища. Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Заспокойтесь будь ласка, – написав Євген Євтушенко в публікації у своєму Telegram-каналі.

Що відомо?

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт та зазначив, що за ситуацією слідкують з Нікополя.

Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу, – йдеться в дописі Президента.

В пресслужбі НАЕК “Енергоатом” повідомили, що пожежа сталася близько 20:00 на території ЗАЕС на об’єкті технічного водопостачання. В результаті цього сталося займання на градирні. Пошкоджено технічне обладнання.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано.

В Енергоатомі також зазначають, що приміщення і споруди АЕС використовуються російськими військами як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. Тож ймовірною причиною виникнення пожежі може бути як недбалість росіян, які складували та приховували військове обладнання і амуніції на градирні, так і навмисний підпал.

Станом на 00:00, за даними Енергоатому та ДСНС, радіаційний стан на території України перебуває у межах чинних норм, загрози для радіаційного забруднення немає. Продовжується посилений моніторинг радіаційного фону постами Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС.

О 07:30 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про припинення пожежі на території ЗАЕС.

Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Тримаємо ситуацію на контролі, – йдеться в дописі.

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