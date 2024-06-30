Ворог вдарив по Нікополю дронами-камікадзе

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вчора ввечері агресор вдарив дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. У такий самий спосіб атакував і сам Нікополь. А ще скинув на місто боєприпас з БпЛА, — йдеться у дописі голови ОВА.
Внаслідок атаки пошкодило приватний будинок та господарчу споруду.
Також агресор гатив по Покровській громаді. Артилерією – по Марганецькій, там виникла пожежа.
Зараз у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога, залишайтеся у безпечних місцях.
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