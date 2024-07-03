Ворог у черговий раз атакував Дніпропетровщину: є загиблі та постраждалі

Внаслідок ворожої атаки по Нікопольщині 2 липня загинуло ще двоє.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вчора ввечері ворог поцілив артилерією по Покровській сільській громаді, внаслідок чого загинуло двоє людей. За уточненою інформацією від голови ДОР Миколи Лукашука – 43-річна жінка 18-річний хлопець. У громаді пошкоджено 5 приватних осель, господарську споруду, мікроавтобус та лінію електропередач.

Під обстрілом знову був Нікополь – ворог вдарив дроном-камікадзе. По Червоногригорівській громаді – артилерією. Пошкоджена покинута будівля.

У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу зайнялися літня кухня та суха трава, пожежу приборкали.

Зранку агресор спрямував артснаряди на Марганецьку громаду та райцентр. Понівечені 6 будинків, гараж, лінія електропередач.

Що відомо про роботу ППО на Дніпропетровщині ввечері 2 липня?

Нагадаємо, вчора над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету, яка летіла у напрямку Дніпра.

Сергій Лисак повідомив, що через атаку є пошкодження житлових будинків, а в одному з районів області понівечені 7 приватних осель.

Постраждали 75-річна жінка та 77-річний чоловік. Першу госпіталізували у стані середньої тяжкості, в останнього – гостра реакція на стрес, йому надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по центру Нікополя, внаслідок чого загинуло 2 жінки та постраждало 9 осіб. Загалом внаслідок вчорашньої атаки по району загинуло четверо.

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