Ворог сьогодні обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Нікопольщина. Жодного тихого дня… Сьогодні ворог вкотре тероризував тамтешніх мешканців. З важкої артилерії вдарив по Мирівській громаді, – сказано у повідомленні очільника ОДА.
На Марганецьку громаду ворог скинув боєприпас з БпЛА.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
В інших громадах області день пройшов спокійно.
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