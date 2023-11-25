Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог сьогодні обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Сьогодні 18:47
просмотров

Сьогодні окупаційні війська знову обстрілювали Нікопольський район.

Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Нікопольщина. Жодного тихого дня… Сьогодні ворог вкотре тероризував тамтешніх мешканців. З важкої артилерії вдарив по Мирівській громаді, – сказано у повідомленні очільника ОДА.

На Марганецьку громаду ворог скинув боєприпас з БпЛА.

На щастя, обійшлося без постраждалих. 

В інших громадах області день пройшов спокійно.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Нікопольщину з важкої артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Нікопольщину з важкої артилеріїРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим “чудовиськом” всередині
Новини Дніпра
Сьогодні 19:50
Дніпряни купили на Лівобережному консерви з багатолапим “чудовиськом” всередині

У Дніпрі на Лівобережному місцеві мешканці придбали консерву "з сюрпризом".

Нардепка Піпа про мовний скандал у Дніпрі: жертва хоче говорити мовою колонізатора
Новини Дніпра
Сьогодні 19:25
Нардепка Піпа про мовний скандал у Дніпрі: жертва хоче говорити мовою колонізатора

Нардепка Піпа прокоментувала інцидент з примусовою російською на парах у…

Поліція Кривого Рогу оприлюднила перші подробиці з місця знаходження решток тіла
Новини Дніпра
Сьогодні 17:49
Поліція Кривого Рогу оприлюднила перші подробиці з місця знаходження решток тіла

Поліція Кривого Рогу оприлюднила подробиці пошукової операції біля кар'єру на Зарічном. 

На Дніпропетровщині в чоловіка вилучили арсенал зброї та боєприпасів
Новини Дніпра
Сьогодні 16:37
На Дніпропетровщині в чоловіка вилучили арсенал зброї та боєприпасів

У Новомосковському районі поліцейські вилучили у 43-річного місцевого мешканця арсенал…

Наверх