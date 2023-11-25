Ворог сьогодні обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Сьогодні окупаційні війська знову обстрілювали Нікопольський район.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Нікопольщина. Жодного тихого дня… Сьогодні ворог вкотре тероризував тамтешніх мешканців. З важкої артилерії вдарив по Мирівській громаді, – сказано у повідомленні очільника ОДА.

На Марганецьку громаду ворог скинув боєприпас з БпЛА.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

В інших громадах області день пройшов спокійно.

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