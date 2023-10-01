Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з артилерії – Лукашук

Дніпропетровщина сьогодні знов була під ворожим обстрілом.

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

Зранку обстріляли з артилерії сам Нікополь. Знищено дачний будинок. Пошкоджено ще один дачний та 2 житлових будинка, господарську споруду та лінію електропередачі, – заявив очільник ДОР.

На Марганецьку громаду направляли дрони-камідзе, були й артилерійські обстріли.

Обійшлося без постраждалих та жертв.

В інших громадах Дніпропетровської області сьогодні було спокійно.

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