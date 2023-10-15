Ворог сьогодні обстрілював Дніпропетровщину: 1900 родин залишились без світла

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Обстріли велись по Нікопольському та Криворізькому району.
У Нікопольскій громаді постраждав районний центр, Покровська та Марганецька громади.
Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили, – повідомив очільник ОДА.
Знеструмлені були і деякі оселі у Грушевській громаді Криворізького району. Спеціалісти вже відновили живлення.
Жертв та постраждалих немає.
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