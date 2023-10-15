Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ворог сьогодні обстрілював Дніпропетровщину: 1900 родин залишились без світла

Ворог сьогодні обстрілював Дніпропетровщину: 1900 родин залишились без світла

Сьогодні 19:17
просмотров

Сьогодні ворог знов тероризував мирні громади Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Дніпропетровщину: 1900 родин залишились без світла

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Обстріли велись по Нікопольському та Криворізькому району. 

У Нікопольскій громаді постраждав районний центр, Покровська та Марганецька громади.

Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили, – повідомив очільник ОДА.

Знеструмлені були і деякі оселі у Грушевській громаді Криворізького району. Спеціалісти вже відновили живлення.

Жертв та постраждалих немає.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Дніпропетровщину: 1900 родин залишились без світлаУкраїнська Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Дніпропетровщину: 1900 родин залишились без світлаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Двоє співробітників ФК “Кривбас” відмовились повертатися в Україну після виїзду до Швеції
Новини Дніпра
Сьогодні 17:06
Двоє співробітників ФК “Кривбас” відмовились повертатися в Україну після виїзду до Швеції

Двоє співробітників жіночого ФК "Кривбас" відмовились повертатися в Україну після…

Бодібілдерка з Дніпропетровщини стала чемпіонкою у турнірі “Арнольд класик”
Новини Дніпра
Сьогодні 16:48
Бодібілдерка з Дніпропетровщини стала чемпіонкою у турнірі “Арнольд класик”

Спортсменка з міста Кривий Ріг Любов Попова виборола дві "золоті"…

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: Volkswagen врізався у приватний будинок
Новини Дніпра
Сьогодні 14:30
Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: Volkswagen врізався у приватний будинок

Сьогодні у місті Павлоград Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

На Дніпропетровщині чоловік вистрілив у собаку на очах у дітей
Новини Дніпра
Сьогодні 13:57
На Дніпропетровщині чоловік вистрілив у собаку на очах у дітей

У місті Кривий Ріг чоловік вистрілив у дворову собаку з…

Наверх