Ворог сьогодні обстрілював Дніпропетровщину: 1900 родин залишились без світла

Сьогодні ворог знов тероризував мирні громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Обстріли велись по Нікопольському та Криворізькому району.

У Нікопольскій громаді постраждав районний центр, Покровська та Марганецька громади.

Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили, – повідомив очільник ОДА.

Знеструмлені були і деякі оселі у Грушевській громаді Криворізького району. Спеціалісти вже відновили живлення.

Жертв та постраждалих немає.

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