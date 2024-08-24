Ворог сьогодні атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Протягом дня ворог атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА. Бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Люди цілі. А от без збитків не минулося, – йдеться у дописі очільника ОВА.
Внаслідок атаки пошкоджена п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки і господарська споруда.
Виникло декілька пожеж, які загасили рятувальники.
Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, амбулаторія.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 24 серпня, на Слобожанському проспекті сталася ДТП.
Захисники вже незабаром будуть вдома!
У Дніпрі вчора на вулиці вигулювали теля.
У Дніпрі вчора надійшло два повідомлення про мінування об'єктів.