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Ворог сьогодні атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА

Сьогодні 18:59
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Протягом дня ворог знову тероризував громади Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Ворог сьогодні атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА. Бив по райцентру, Покровській,  Марганецькій, Мирівській,  Червоногригорівській громадах. Люди цілі. А от без збитків не минулося, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджена п’ятиповерхівка, 4 приватні будинки і господарська споруда. 

Виникло декілька пожеж, які загасили рятувальники.

Понівечені інфраструктура, приватне підприємство, амбулаторія.

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Новости Днепра про Ворог сьогодні атакував Нікопольщину артилерією і БпЛАУкраїнська

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