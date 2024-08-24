Ворог сьогодні атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА

Протягом дня ворог знову тероризував громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог атакував Нікопольщину артилерією і БпЛА. Бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Люди цілі. А от без збитків не минулося, – йдеться у дописі очільника ОВА.