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  • Ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині: чи є поранені

Ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині: чи є поранені

Сьогодні 10:29
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Вдарили дронами по рятувальниках.

Новости Днепра про Ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині: чи є поранені

Вранці, 8 серпня, ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині, повідомили в ДСНС.

На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав.

Внаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників.

Новости Днепра про Ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині: чи є поранені

Новости Днепра про Ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині: чи є поранені

Нагадаємо, через нічні обстріли Нікопольщини постраждала дитина. 

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Новости Днепра про Ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині: чи є пораненіУкраїнська

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