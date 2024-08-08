Ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині: чи є поранені

Вранці, 8 серпня, ворог прицільно вдарив дроном по території пожежної частини на Нікопольщині, повідомили в ДСНС.
На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав.
Внаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників.
Нагадаємо, через нічні обстріли Нікопольщини постраждала дитина.
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