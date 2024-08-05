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Ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людей

Сьогодні 07:43
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Внаслідок чергового обстрілу Нікопольщини знову постраждали люди.

Новости Днепра про Ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людей

Ввечері та вночі агресор атакував Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

У Покровській громаді постраждали дві людини – 26-річний чоловік та 70-річна жінка. Лікуватимуться вдома.

Внаслідок обстрілу пошкоджено кафетерій, торгівельний павільйон, автомат з продажу води. 

Також понівечено 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. Пошкоджено сонячні панелі, лінії електропередач і газогін.

У райцентрі побите приватне підприємство. 

У Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громаді також були обстріли. На щастя, люди вціліли. 

Фото наслідків:

Нагадаємо, внаслідок ворожого артобстрілу Дніпропетровщини вщент зруйновано храм ПЦУ. 

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Новости Днепра про Ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людейУкраїнська Новости Днепра про Ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людейРусский

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