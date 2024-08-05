Ворог поцілив по Дніпропетровщині артилерією та дронами камікадзе: постраждало двоє людей

Ввечері та вночі агресор атакував Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
У Покровській громаді постраждали дві людини – 26-річний чоловік та 70-річна жінка. Лікуватимуться вдома.
Внаслідок обстрілу пошкоджено кафетерій, торгівельний павільйон, автомат з продажу води.
Також понівечено 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. Пошкоджено сонячні панелі, лінії електропередач і газогін.
У райцентрі побите приватне підприємство.
У Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громаді також були обстріли. На щастя, люди вціліли.
Фото наслідків:
Нагадаємо, внаслідок ворожого артобстрілу Дніпропетровщини вщент зруйновано храм ПЦУ.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні деякі дніпряни залишаться без світла.
Ворог зруйнував храм Православної Церкви України.
Уродженець Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула золот ОІ 2024!