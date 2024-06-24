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Ворог понівечив 2 будівлі медзакладу: внаслідок атаки на Нікополь постраждала жінка

Сьогодні 10:57
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24 червня ворог у черговий раз атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Ворог понівечив 2 будівлі медзакладу: внаслідок атаки на Нікополь постраждала жінка

Про наслідки повідомив голова ОДА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

У Мирівській громаді пошкоджено лінію електропередач.

У Нікополі внаслідок ворожої атаки поранено 66-річну жінку, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Постраждала інфраструктура міста: понівечені 2 будівлі медзакладу, є руйнування у житловому секторі, знищені приватний будинок, господарська споруда і теплиця, понівечені 15 осель, 14 господарських споруд, побиті магазин та два авто.

Також пошкоджено лінії електропередач й газогони.

Нагадаємо, вчора ми писали, що ворог цілий день бив по населених пунктах Нікопольщини, внаслідок чого були понівечені будинки та магазин.

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Новости Днепра про Ворог понівечив 2 будівлі медзакладу: внаслідок атаки на Нікополь постраждала жінкаУкраїнська Новости Днепра про Ворог понівечив 2 будівлі медзакладу: внаслідок атаки на Нікополь постраждала жінкаРусский

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