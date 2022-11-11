Ворог під час відступу з Херсона руйнує критичну інфраструктуру, – Генштаб

Ворог під час відступу намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

При цьому російські загарбники і далі грабують населені пункти.

Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив мешканцям будь-які переміщення населеним пунктом та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів.

У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та інші елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення.

У середу Сили оборони звільнили: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенко, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне та Благодатне.

Повідомляється, що наступальні дії на Херсонському напрямі продовжуються. У Генштабі пообіцяли “з міркувань безпеки операції”, офіційно оприлюднити результати військових дій з часом.

Також минулої доби, 10 листопада, Збройні сили відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Дослідне, Першотравневе, Невельське, Мар’їнка.

Ворог не припиняє обстрілів підрозділів Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та приміщенням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Минулої доби російські окупанти завдали одного ракетного та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ біля Білорусі. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, у тому числі із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріл:

на Сіверському напрямку – з мінометів, у районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Кондратівка на Сумщині;

– з мінометів, у районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Кондратівка на Сумщині; на Слобожанському напрямі – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілечтя, Стариця, Огірцеве, Аніскіно, Ольховатка;

– з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілечтя, Стариця, Огірцеве, Аніскіно, Ольховатка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське; на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

– з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

– з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Ненучне, Білогір’я, Степове та Шевченка.

На Південнобузькому напрямку артилерійські обстріли зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області.

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