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Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Сьогодні 09:00
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Війська рф вчора знову обстрілювали Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері агресор обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії. Пізніше – цю ж зброю застосував для терору самого Нікополя. По місту поцілив і дроном-камікадзе, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, господарська споруда. 

Загиблих та травмованих немає. 

Нещодавно ми писали про стан постраждалих внаслідок обстрілу Дніпра та Кривого Рогу 8 липня.

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