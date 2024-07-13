Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Війська рф вчора знову обстрілювали Нікопольщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері агресор обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії. Пізніше – цю ж зброю застосував для терору самого Нікополя. По місту поцілив і дроном-камікадзе, — йдеться у дописі голови ОВА.