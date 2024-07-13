Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері агресор обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії. Пізніше – цю ж зброю застосував для терору самого Нікополя. По місту поцілив і дроном-камікадзе, — йдеться у дописі голови ОВА.
Внаслідок атаки пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, господарська споруда.
Загиблих та травмованих немає.
Нещодавно ми писали про стан постраждалих внаслідок обстрілу Дніпра та Кривого Рогу 8 липня.
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Автор:
Максим Третьяков та Едуард Сарапій,
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