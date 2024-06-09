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Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та цілив дронами

Сьогодні 08:48
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Ворог знову атакував Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та цілив дронами

Про чергові обстріли повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину – Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Удари прийшлися по райцентру та Мирівській громаді. Окупанти цілили дронами-камікадзе та обстрілювали Нікопольщину з артилерії.

Пошкоджені 5 приватних будинків, лінія електропередач та комунальне підприємство.

Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає, наслідки ще уточнюються.

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Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та цілив дронамиУкраїнська Новости Днепра про Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та цілив дронамиРусский

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