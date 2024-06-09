Ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та цілив дронами

Про чергові обстріли повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину – Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Удари прийшлися по райцентру та Мирівській громаді. Окупанти цілили дронами-камікадзе та обстрілювали Нікопольщину з артилерії.
Пошкоджені 5 приватних будинків, лінія електропередач та комунальне підприємство.
Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає, наслідки ще уточнюються.
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