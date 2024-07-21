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  • Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

Сьогодні 17:03
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Учора росіяни обстріляли школу Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Новости Днепра про Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад. Це не перший подібний обстріл — Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії. На жаль, школа отримала суттєві руйнування, на щастя — люди не постраждали.

Окупанти використовували для своїх воєнних злочинів  боєприпаси з флешетами. Це артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев’яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.

Новости Днепра про Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

Новости Днепра про Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

Це вже далеко не перший подібний випадок за час повномасштабної російської агресії.

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Новости Днепра про Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людейУкраїнська Новости Днепра про Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людейРусский

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