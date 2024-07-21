Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад. Це не перший подібний обстріл — Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії. На жаль, школа отримала суттєві руйнування, на щастя — люди не постраждали.
Окупанти використовували для своїх воєнних злочинів боєприпаси з флешетами. Це артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев’яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.
Це вже далеко не перший подібний випадок за час повномасштабної російської агресії.
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