Ворог обстріляв школу на Дніпропетровщині снарядами, які орієнтовані на максимальне ураження людей

Учора росіяни обстріляли школу Марганецької громади зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Чимало снарядів потрапили в навчальний заклад. Це не перший подібний обстріл — Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії. На жаль, школа отримала суттєві руйнування, на щастя — люди не постраждали.

Окупанти використовували для своїх воєнних злочинів боєприпаси з флешетами. Це артилерійські снаряди, які містять близько семи або дев’яти тисяч (в залежності від калібру) маленьких, гострих стріл здатних наносити важкі поранення і вбивати людей.

Це вже далеко не перший подібний випадок за час повномасштабної російської агресії.

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