Ворог обстріляв Дніпропетровщину з артилерії і атакував дронами

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Суботній день для Нікопольщини минув під артобстрілами та ударами дронів. Загалом – 8 атак на район. Вибухи лунали у самому Нікополі й Марганецькій громаді, – йдеться у дописі очільника ОВА.
Пошкоджені 3 приватні будинки та господарські споруди, зачепило і лінію електропередач. Також пошкоджено медзаклад та 2 магазини.
Ніхто з мешканців не постраждав. Окупанти обстрілювали й Синельниковщину, внаслідок атаки потрощені будинки.
Зараз в області триває повітряна тривога, влада закликає жителів області перебувати у безпечних місцях.
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