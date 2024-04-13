Ворог обстріляв Дніпропетровщину з артилерії і атакував дронами

Сьогодні Дніпропетровщина знову перебувала під ворожим обстрілом.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Суботній день для Нікопольщини минув під артобстрілами та ударами дронів. Загалом – 8 атак на район. Вибухи лунали у самому Нікополі й Марганецькій громаді, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Пошкоджені 3 приватні будинки та господарські споруди, зачепило і лінію електропередач. Також пошкоджено медзаклад та 2 магазини.

Ніхто з мешканців не постраждав. Окупанти обстрілювали й Синельниковщину, внаслідок атаки потрощені будинки.

Зараз в області триває повітряна тривога, влада закликає жителів області перебувати у безпечних місцях.

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