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Ворог обстріляв Дніпропетровщину з артилерії і атакував дронами

Сьогодні 18:54
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Сьогодні Дніпропетровщина знову перебувала під ворожим обстрілом.

Новости Днепра про Ворог обстріляв Дніпропетровщину з артилерії і атакував дронами

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Суботній день для Нікопольщини минув під артобстрілами та ударами дронів. Загалом – 8 атак на район. Вибухи лунали у самому Нікополі й Марганецькій громаді, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Пошкоджені 3 приватні будинки та господарські споруди, зачепило і лінію електропередач. Також пошкоджено медзаклад та 2 магазини.

Ніхто з мешканців не постраждав. Окупанти обстрілювали й Синельниковщину, внаслідок атаки потрощені будинки.

Зараз в області триває повітряна тривога, влада закликає жителів області перебувати у безпечних місцях.

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