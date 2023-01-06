Ворог наніс удали з артилерії по Нікопольському району

Близько 10 ворожих снарядів прилетіли до двох громад – Марганецької та Червоногригорівської. На щастя, люди не постраждали.
Зруйновано кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Також було знищено господарську споруду.
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