Ворог наніс удали з артилерії по Нікопольському району

Вночі 6 січня російські окупанти завдали два удари з важкої артилерії по Нікопольському району.

Близько 10 ворожих снарядів прилетіли до двох громад – Марганецької та Червоногригорівської. На щастя, люди не постраждали.

Зруйновано кілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач. Також було знищено господарську споруду.

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