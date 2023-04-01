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  • Ворог намагається наступати: ЗСУ за добу відбили 70 атак окупантів і знищили 6 іранських дронів

Ворог намагається наступати: ЗСУ за добу відбили 70 атак окупантів і знищили 6 іранських дронів

Сьогодні 10:00
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Сили оборони України за минулу добу відбили 70 ворожих атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Новости Днепра про Ворог намагається наступати: ЗСУ за добу відбили 70 атак окупантів і знищили 6 іранських дронів

Найбільш інтенсивні бої досі тривають за Бахмут, Авдіївку, Мар’їнку та Білогорівку. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Росія застосувала 6 ударних БпЛА типу “Шахед-136” проти України, однак усі вони були знищені бійцями ЗСУ. Крім того, країна-агресор нанесла черговий ракетний удар по цивільних об’єктах України, застосувавши балістичні ракети.

Зазначається, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби”, – уточнюється в повідомленні. 

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Новости Днепра про Ворог намагається наступати: ЗСУ за добу відбили 70 атак окупантів і знищили 6 іранських дронівУкраїнська Новости Днепра про Ворог намагається наступати: ЗСУ за добу відбили 70 атак окупантів і знищили 6 іранських дронівРусский

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