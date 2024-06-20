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Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА

Сьогодні 07:41
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В ОВА повідомили про наслідки ворожої атаки.

Новости Днепра про Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА

Про деталі атаки ворога на Дніпро та область повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5 шахедів та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині, – йдеться у публікації.

Також відомо про постраждалих у Криворізькому та Нікопольському районах – чоловіки 30, 41 і 63 років. Двох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка, – додав Лисак.

Фото наслідків опублікував голова ДОР Микола Лукашук: 

Нагадаємо, сьогодні вночі у Дніпрі та області пролунали вибухи.

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Новости Днепра про Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВАУкраїнська Новости Днепра про Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВАРусский

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