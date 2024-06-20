Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА

В ОВА повідомили про наслідки ворожої атаки.

Про деталі атаки ворога на Дніпро та область повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5 шахедів та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині, – йдеться у публікації.

Також відомо про постраждалих у Криворізькому та Нікопольському районах – чоловіки 30, 41 і 63 років. Двох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка, – додав Лисак.

Фото наслідків опублікував голова ДОР Микола Лукашук:

Нагадаємо, сьогодні вночі у Дніпрі та області пролунали вибухи.

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