Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА

Про деталі атаки ворога на Дніпро та область повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Вночі ворог вчинив масовану атаку на область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5 шахедів та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині, – йдеться у публікації.
Також відомо про постраждалих у Криворізькому та Нікопольському районах – чоловіки 30, 41 і 63 років. Двох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості.
На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка, – додав Лисак.
Фото наслідків опублікував голова ДОР Микола Лукашук:
Нагадаємо, сьогодні вночі у Дніпрі та області пролунали вибухи.
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