Ворог атакував теплоелектростанцію ДТЕК: є поранені, серйозно пошкоджено обладнання

Ворог вдарив по одній з теплоелектростанцій ДТЕК.

Про це повідомили у публікації в Telegram-каналі ДТЕК.

Відомо про трьох поранених енергетиків, медики надають їм необхідну допомогу.

Окрім того, обладнання станції серйозно пошкоджено, наразі проводяться заходи для ліквідації наслідків атаки.

Минулого місяця три теплоелектростанції ДТЕК також були понівечені через атаку рф.

За три місяці енергетична інфраструктура компанії була атакована сьомий раз.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло, – зазначили в дописі.

Нагадаємо, сьогодні вночі у багатьох областях країни пролунали вибухи, в Укренерго повідомили про масований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

Українська

Автор: