Ворог атакував Дніпропетровську область: подробиці

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
У Нікополі в результаті атаки поранено двох людей 1973 р.н. та 1967 р.н. Їх доправили до лікарні, надається вся необхідна медична допомога.
Пошкоджено 1 об’єкт інфраструктури, п’ятиповерховий житловий будинок, 2 приватні житлові будинки, 3 автомобілі, 1 паркан, 2 лінії електропередачі, 1 газопровід.
За Марганцем було зафіксовано атаку дронів. Поранено 1 особу, чоловік 1988 р.н. Лікарі надають допомогу у стаціонарі.
Читайте також:
Автор:
За 5 тис. гривень чоловік за попередньою домовленістю продав гранати.
1-го червня до Служби порятунку «101» зателефонувала стурбована жінка та…
Українські військові відбили 19 ворожих атак на сході та уразили…
Якщо комусь було цікаво, що будується в центрі міста.