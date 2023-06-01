Ворог атакував Дніпропетровську область: подробиці

Ворогом було завдано артилерійського удару та зафіксовано 2 випадки атаки БпЛА на території Нікопольського району вдень 1 червня.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У Нікополі в результаті атаки поранено двох людей 1973 р.н. та 1967 р.н. Їх доправили до лікарні, надається вся необхідна медична допомога.

Пошкоджено 1 об’єкт інфраструктури, п’ятиповерховий житловий будинок, 2 приватні житлові будинки, 3 автомобілі, 1 паркан, 2 лінії електропередачі, 1 газопровід.

За Марганцем було зафіксовано атаку дронів. Поранено 1 особу, чоловік 1988 р.н. Лікарі надають допомогу у стаціонарі.

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