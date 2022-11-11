Ворог атакував Дніпропетровщину: як минула ніч

Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Під обстрілами три громади – Марганецька, Нікопольська та Мирівська.

Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських «Градів» та важкої артилерії.

Минулося без постраждалих.

Пошкоджені коледж та житло.

Деталі атак уточнюються.

У решті районів ніч з сиренами, та без ворожих ударів. І на цю хвилину спокійно”, – написав Резніченко.

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