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Ворог атакував Дніпропетровщину шахедами, ракетою та дронами

Сьогодні 08:46
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Ворог знову атакував громади на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину шахедами, ракетою та дронами

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж, — йдеться у дописі голови ОВА.

Ввечері Захисники неба збили крилату ракету в Криворізькому районі, а близько опівночі – 2 шахеди на Нікопольщині.

Вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді та Нікополю. Зараз уточнюються наслідки атаки.

Загиблих та травмованих немає.

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