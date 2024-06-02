Ворог атакував Дніпропетровщину шахедами, ракетою та дронами

Ворог знову атакував громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж, — йдеться у дописі голови ОВА.

Ввечері Захисники неба збили крилату ракету в Криворізькому районі, а близько опівночі – 2 шахеди на Нікопольщині.

Вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді та Нікополю. Зараз уточнюються наслідки атаки.

Загиблих та травмованих немає.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: