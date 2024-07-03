Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог атакував Дніпро ракетами: є загиблі та поранені, серед них дитина

Сьогодні 11:16
просмотров

Стали відомі наслідки ранкової атаки на Дніпро 3 липня.

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпро ракетами: є загиблі та поранені, серед них дитина

Вранці 3 липня ворог атакував Дніпро – у місті під час повітряної тривоги чули серію вибухів. Перед початком тривоги Повітряні Сили повідомляли про рух ворожих БпЛА та загрозу ракетної атаки, а очільник ОВА наголосив залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

Про наслідки ракетної атаки доповів голова ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. 

Ворог у черговий раз комбіновано атакував місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення, станом на зараз три людини загинули…більше 18 людей звернулись до лікарні для надання медичної допомоги, – доповів він.

Відомо, що серед поранених – 14-річна дівчинка.

На місці події працюють медики, рятувальники, комунальні служби. Людей продовжують евакуйовувати. 

Фото наслідків опублікував у дописі у своєму Telegram-каналі очільник ДОР Микола Лукашук. 

Знову масована атака! Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА, – йдеться у публікації.

Лукашук повідомив, що у Дніпрі понівечений один з торгівельних центрів, побиті автівки та вікна, а також зачепило заправну станцію. Деталі з’ясовуються.

Нагадаємо, мер Дніпра повідомив, що через ракетну атаку є загиблі.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог атакував Дніпро ракетами: є загиблі та поранені, серед них дитинаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мер Дніпра повідомив, що через ракетну атаку є загиблі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:55
    Мер Дніпра повідомив, що через ракетну атаку є загиблі

    У Дніпрі є загиблі через ранкову ракетну атаку.

    У Дніпрі відбулися значні зміни у роботі транспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:19
    У Дніпрі відбулися значні зміни у роботі транспорту

    У Дніпрі значні зміни в роботі транспорту 3 липня.

    У Дніпрі маршрут 113 тимчасово змінить напрямок руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:50
    У Дніпрі маршрут 113 тимчасово змінить напрямок руху

    Один з популярних маршрутів змінив рух.

    У Дніпрі лунає серія вибухів: не покидайте укриття
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:19
    У Дніпрі лунає серія вибухів: не покидайте укриття

    Дніпряни чують серію вибухів.

    Наверх