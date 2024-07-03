Ворог атакував Дніпро ракетами: є загиблі та поранені, серед них дитина

Вранці 3 липня ворог атакував Дніпро – у місті під час повітряної тривоги чули серію вибухів. Перед початком тривоги Повітряні Сили повідомляли про рух ворожих БпЛА та загрозу ракетної атаки, а очільник ОВА наголосив залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Про наслідки ракетної атаки доповів голова ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Ворог у черговий раз комбіновано атакував місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення, станом на зараз три людини загинули…більше 18 людей звернулись до лікарні для надання медичної допомоги, – доповів він.
Відомо, що серед поранених – 14-річна дівчинка.
На місці події працюють медики, рятувальники, комунальні служби. Людей продовжують евакуйовувати.
Фото наслідків опублікував у дописі у своєму Telegram-каналі очільник ДОР Микола Лукашук.
Знову масована атака! Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА, – йдеться у публікації.
Лукашук повідомив, що у Дніпрі понівечений один з торгівельних центрів, побиті автівки та вікна, а також зачепило заправну станцію. Деталі з’ясовуються.
Нагадаємо, мер Дніпра повідомив, що через ракетну атаку є загиблі.
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У Дніпрі є загиблі через ранкову ракетну атаку.
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