Ворог активно використовував РСЗВ та авіацію, а ЗСУ завдали значні втрати, – Генштаб

Протягом доби ворог здійснив до десяти обстрілів з РСЗВ й активно використовував авіацію. Тим часом наші герої завдали росіянам значних втрат.

Росія продовжує зосереджувати зусилля на спробі виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні тимчасово окупованих територій Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

“Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом поточної доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни населених пунктів Костянтинівка, Чумаки, Лебединське, Запоріжжя, Давидів Брід, Мирне та Очаків”, – пише пресслужба Генштабу.

Для своїх злочинів Росія використовувала крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

За поточну добу росіяни завдали:

три ракетні удари;

десять авіаційних ударів;

до десяти обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На територію Криму з Гомеля прибув черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області;

– з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар’їнка.

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар’їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує облаштовувати позиції для оборони. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них – Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам’янське та Білогір’я.

противник наступальних дій не вів та продовжує облаштовувати позиції для оборони. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них – Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам’янське та Білогір’я. на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

“На тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв. Зокрема, для музеїв тимчасово окупованого регіону затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію Російської Федерації) евакуації. Першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність”, – додає Генштаб.

Досягнення наших героїв

В районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області наші воїни знищили до 150 окупантів й близько 100 залишили пораненими. Також було знищено 3 комплекси С-300 та до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.

“За попередньою інформацією, в районі залізничної станції в місті Антрацит Луганської області, наші воїни знищили значну частину озброєння та військової техніки противника, що транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються”, – відзначає Генштаб.

Протягом доби авіація завдала 13 ударів:

12 ударів по районах зосередження озброєння та військової техніки;

1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Артилерія та ракетні війська влучили по трьох пунктам управління, восьми районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також по трьох складах боєприпасів.

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