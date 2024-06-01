Ворог 8 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено підприємство

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За день на Нікопольщині – 5 артобстрілів і 3 удари дронами-камікадзе.Ворог гатив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені промислове підприємство і лінія електропередач, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Також Сергій Лисак озвучив подробиці вранішніх обстрілів в райцентрі. За попередньою інформацією, пошкоджені авто й оселя. Зачепило приватне підприємство.
Сьогодні ми писали про те, що ворожий дрон атакував маршрутку у Нікополі. Поранено 4 особи, серед них є й дитина.
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