Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог 8 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено підприємство

Сьогодні 19:03
просмотров

Сьогодні ворог знову атакував Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог 8 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено підприємство

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За день на Нікопольщині – 5 артобстрілів і 3 удари дронами-камікадзе.Ворог гатив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені промислове підприємство і лінія електропередач, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Обійшлося без загиблих та постраждалих. 

Також Сергій Лисак озвучив подробиці вранішніх обстрілів в райцентрі. За попередньою інформацією, пошкоджені авто й оселя. Зачепило приватне підприємство.

Сьогодні ми писали про те, що ворожий дрон атакував маршрутку у Нікополі. Поранено 4 особи, серед них є й дитина.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог 8 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено підприємствоУкраїнська Новости Днепра про Ворог 8 разів атакував Нікопольщину: пошкоджено підприємствоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі водій легковика возив каченят просто на багажнику
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:53
    У Дніпрі водій легковика возив каченят просто на багажнику

    У Дніпрі водій легковика оригінально перевозив каченят.

    Допоможіть знайти: у Дніпропетровській області зникла 47-річна жінка з вадами ходи та зору
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:15
    Допоможіть знайти: у Дніпропетровській області зникла 47-річна жінка з вадами ходи та зору

    У місті Кам'янське Дніпропетровської області безвісти зникла 47-річна жінка.

    У Дніпрі випускники через тривоги вже 6 годин намагаються здати НМТ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:57
    У Дніпрі випускники через тривоги вже 6 годин намагаються здати НМТ

    У Дніпрі та області сьогодні багато разів оголошували повітряну тривогу.

    На Дніпропетровщині електромонтера вдарило струмом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:59
    На Дніпропетровщині електромонтера вдарило струмом

    На Дніпропетровщині електромонтер отримав травми на роботі.

    Наверх