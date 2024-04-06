Ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзе

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.

Під ударом були сам Нікополь та Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Були пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, дві триповерхівки – гуртожиток і будівля, що не експлуатувалася.

Обійшлося без загиблих та травмованих.

Сьогодні ми писали про те, що мешканка Дніпра знайшла уламки ракети в іграшках своєї дитини.

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