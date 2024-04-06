Ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.
Під ударом були сам Нікополь та Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Були пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, дві триповерхівки – гуртожиток і будівля, що не експлуатувалася.
Обійшлося без загиблих та травмованих.
Сьогодні ми писали про те, що мешканка Дніпра знайшла уламки ракети в іграшках своєї дитини.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні на вулиці Технікумівська міста Новомосковськ сталася пожежа.
У Дніпрі чоловік підірвав бойову гранату у квартирі.
Сьогодні на автошляху Р-73 на ділянці між селом Дмитрівка та…
У Дніпрі на проспекті Поля зібралися десятки людей.