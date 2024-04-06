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Ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзе

Сьогодні 19:01
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.

Під ударом були сам Нікополь та Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Були пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, дві триповерхівки – гуртожиток і будівля, що не експлуатувалася.

Обійшлося без загиблих та травмованих. 

Сьогодні ми писали про те, що мешканка Дніпра знайшла уламки ракети в іграшках своєї дитини.

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Новости Днепра про Ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзеУкраїнська Новости Днепра про Ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзеРусский

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