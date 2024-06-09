Ворог 15 разив вдарив по Нікопольщині дронами-камікадзе та двічі з артилерії

Ворог скерував по Нікопольщині дрони-камікадзе та гатив з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині сьогодні без жертв і постраждалих. Це щастя, бо росіяни нещадно гатили по району цілий день.15 разів вдарили дронами-камікадзе. Двічі обстріляли з важкої артилерії. Серед понівеченого у самому Нікополі 2 інфраструктурні об’єкти та стільки ж приватних осель, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Пошкоджена багатоповерхівка, лінія електропередач та господарська споруда.

Також окупанти обстрілювали Червоногорівську та Мирівську громаду.

Там потрощені продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда та сонячні панелі.

Сьогодні ми писали про те, що у рф вперше уражено винищувач Су-57.

Читайте також:

Українська

Автор: