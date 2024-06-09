Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ворог 15 разив вдарив по Нікопольщині дронами-камікадзе та двічі з артилерії

Ворог 15 разив вдарив по Нікопольщині дронами-камікадзе та двічі з артилерії

Сьогодні 18:51
просмотров

Ворог скерував по Нікопольщині дрони-камікадзе та гатив з важкої артилерії.

Новости Днепра про Ворог 15 разив вдарив по Нікопольщині дронами-камікадзе та двічі з артилерії

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині сьогодні без жертв і постраждалих. Це щастя, бо росіяни нещадно гатили по району цілий день.15 разів вдарили дронами-камікадзе. Двічі обстріляли з важкої артилерії. Серед понівеченого у самому Нікополі 2 інфраструктурні об’єкти та стільки ж приватних осель, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Пошкоджена багатоповерхівка, лінія електропередач та господарська споруда.

Також окупанти обстрілювали Червоногорівську та Мирівську громаду.

Там потрощені продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда та сонячні панелі.

Сьогодні ми писали про те, що у рф вперше уражено винищувач Су-57.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог 15 разив вдарив по Нікопольщині дронами-камікадзе та двічі з артилеріїУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на блокпості оселився кіт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:09
    У Дніпрі на блокпості оселився кіт

    У Дніпрі на блокпості вже третій день "несе службу" кіт.

    У Дніпрі гвардійці виявили чоловіка, який з ножем розгулював містом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:34
    У Дніпрі гвардійці виявили чоловіка, який з ножем розгулював містом

    У Дніпрі виявили чоловіка з ножем у людному місці.

    У Дніпрі у парку Глоби люди купаються в озері
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:57
    У Дніпрі у парку Глоби люди купаються в озері

    У Дніпрі відчайдухи відкрили "пляжний сезон" у парку Глоби.

    У Дніпрі загублений песик подорожує на маршрутках по місту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    У Дніпрі загублений песик подорожує на маршрутках по місту

    Незвичайний подорожуючий пес був помічений у Дніпрі.

    Наверх