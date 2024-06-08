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Ворог 10 разів протягом дня атакував Нікопольщину

Сьогодні 19:27
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Сьогодні ворог 10 разів атакував Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог 10 разів протягом дня атакував Нікопольщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня ворог з десяток разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з артилерії і бив БпЛА. Поцілив по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській і двом Покровським громадам – міській та сільській, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Також під час повторного обстрілу було поранено рятувальника, який ліквідовував наслідки атаки.

Пошкоджені 6 приватних будинків та гараж. Знищена вантажівка, мікроавтобус – пошкоджений. Зачепило й інфраструктурний об’єкт.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині чоловік отримав отруєння продуктами горіння під час пожежі.

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