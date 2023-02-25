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  • “Вони загинули, щов ви були вільні”: у Павлограді створюють стіну пам’яті земляків, які померли в бою з окупантами

“Вони загинули, щов ви були вільні”: у Павлограді створюють стіну пам’яті земляків, які померли в бою з окупантами

Сьогодні 20:09
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У неділю, 25 лютого, у Музеї російсько-української війни, що в Павлограді Дніпропетровської області, почали оформлювати стіну пам’яті загиблих воїнів-земляків.

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На інсталяції вже можна розгледіти напис “Вони загинули, щов ви були вільні”. Відповідні знімки опублікували у Facebook

Ініціатором створення стіни став місцевий мешканець Анатолій Токарєв. Він же є і засновником Музею. Утворив його, коли повернувся з війни – у 2014 році пройшов полон, був у розвідці. А після повномасштабного вторгнення став волонтером. 

Наразі у Музеї можна зустрітити уламки ворожих снарядів і ракет, трофеї, спалену російську техніку. А на стіні зберуть фотографії та дані героїв з Павлограда, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю від окупантів з 2014 року. 

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