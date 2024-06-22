“Вони казали, що він вкрав цю дитину”: один зі свідків про скандал з охороною Тищенка

Наші кореспонденти дізналися деталі інциденту з Тищенко.

20 червня нардеп Микола Тищенко приїхав до Дніпра, аби “накрити шахрайські ботоферми”. Того ж дня у мережі поширилося відео, на якому його ймовірні охоронці затримують чоловіка на проспекті Яворницького. У його руках була маленька дитина.

З’ясувалося, що він — військовий Дмитро “Син” Павлов. За попередньою інформацією, чоловік вступив у конфлікт між Тищенко та його охороною.

Кореспонденти dnepr.info отримали коментар одного зі свідків. Він розповів деталі інциденту.

Я проходив повз, коли побачив чоловіка з візочком. Помітив, що його щось турбує. Згодом побачив декількох чоловіків у військовій формі, які йшли у його сторону.

Очевидець розповів, як невідомі у балаклавах “скрутили” військового, незважаючи на те, що у його руках була дитина. На щастя, небайдужі громадяни забрали її.

Невідомі у військовій формі почали голосити, що це не його дитина, що він її вкрав та наразі прикривається.

Окрім того, “охоронці” повідомили, що чоловік напав на одного з поліцейських та кидається на перехожих.

Коли його запитали, чи це його дитина, він не роздумуючи відповів “Це мій син”. Я бачив, як від хвилювання його очі наповнилися сльозами, а губи пересохли.

Також повідомляється, що на військового надягли наручники, підняли на ноги та кудись повели.

Чоловік запитав, де його взуття. Ймовірно, воно злетіло під час боротьби з охороною. Однак їм було начхати, повели так — у носках.

Цю ситуацію Тищенко коментував у своєму Telegram-каналі вчора та зазначив, що “конфлікт виник в результаті перешкоджання діяльності правоохоронців невідомими чоловіками на слідчого оперативної групи”.

Я бачив, як батько малюка пережив великий стрес та сподіваюсь, що з ним усе буде добре, – підсумував свідок.

Наразі за даним фактом правоохоронці відкрили два кримінальних впровадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора ми писали, що Єрмак відреагував на інцидент з Тищенко у Дніпрі.

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