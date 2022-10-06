Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вони були побратимами: в боях за Україну загинули Герої з Новомосковська

Вони були побратимами: в боях за Україну загинули Герої з Новомосковська

Вчора 19:15
просмотров

28 вересня на Донеччині в боях за Україну загинули двоє жителів Новомосковська – Сергій Столбцов і Максим Дашкевич, які були не тільки земляками, а й побратимами.
Новости Днепра про Вони були побратимами: в боях за Україну загинули Герої з Новомосковська

Сергій Столбцов народився і виріс у Новомосковську, навчався в школі № 6, був активним членом міського спортивного клубу «Байпас». До повномасштабного вторгнення викладав географію в одному з ліцеїв Дніпра.

 

Після 24 лютого став в ряди бійців за свою країну рядовим солдатом територіальної оборони, а за два тижні до трагічної загибелі був призначений командиром взводу 102 батальйону ТРО.

Захищаючи рідну землю, 28 вересня в районі Донеччини загинув і наш земляк Дашкевич Максим Геннадійович. Без батька залишився 11-річний син.

36 річний Максим був побратимом Сергія Столбцова. Лиха смерть того дня забрала їх обох разом з ще двома хлопцями з Новомосковщини. Ворожа ракета влучила в бліндаж, де воїни знаходилися.

Новости Днепра про Вони були побратимами: в боях за Україну загинули Герої з Новомосковська

Новости Днепра про Вони були побратимами: в боях за Україну загинули Герої з Новомосковська

Читайте також:

Новости Днепра про Вони були побратимами: в боях за Україну загинули Герої з НовомосковськаУкраїнська Новости Днепра про Вони були побратимами: в боях за Україну загинули Герої з НовомосковськаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу 13 населених пунктів, – Генштаб

    Збройні сили України за добу відбили атаки росіян у районах…

    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    “Нова пошта” відкрила перше закордонне відділення у Польщі

    Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном –…

    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Кинули помирати у кукурудзяному полі: у Дніпропетровській області побили чоловіка

    5 жовтня в Новомосковському районі знайшли 45-річного мешканця села Кільчень,…

    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі хочуть перейменувати вулицю на честь загиблого героя Макса Семенова

    Він багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської…

    Наверх