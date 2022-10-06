Вони були побратимами: в боях за Україну загинули Герої з Новомосковська

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Після 24 лютого став в ряди бійців за свою країну рядовим солдатом територіальної оборони, а за два тижні до трагічної загибелі був призначений командиром взводу 102 батальйону ТРО.
Захищаючи рідну землю, 28 вересня в районі Донеччини загинув і наш земляк Дашкевич Максим Геннадійович. Без батька залишився 11-річний син.
36 річний Максим був побратимом Сергія Столбцова. Лиха смерть того дня забрала їх обох разом з ще двома хлопцями з Новомосковщини. Ворожа ракета влучила в бліндаж, де воїни знаходилися.
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