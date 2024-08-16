Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Фотограф з Дніпра Станіслав Губкін, який з початком повномасштабної війни перекваліфікувався та активно допомагає військовим як волонтер, побував у російській Суджі, яку нещодавно взяли під контроль ЗСУ.
Станіслав відвіз автівку, Starlink та зарядну станцію нашим військовим, які нині беруть участь у військовій операції в Курській області, та заодно показав у своєму Instagram російське місто, де нині перебувають бійці.
Шлях до Суджі пролягав через блокпост на українсько-російському кордоні.
Тепер і на Курщині є частинка українського АТБ з дніпровським корінням.
Крім цього, Станіслав зустрівся з колегами-фотографами, які теж приїхали, аби побачити російську Суджу, яка нині під контролем України.
Уже понад 10 днів триває український наступ на Курську область. За даними головкома Сирського, ЗСУ нині контролюють майже тисячу квадратних метрів російської території та понад 80 населених пунктів прикордонного регіону.
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