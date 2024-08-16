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  • Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Сьогодні 20:53
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Волонтер із Дніпра побував у Суджі.

Новости Днепра про Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Фотограф з Дніпра Станіслав Губкін, який з початком повномасштабної війни перекваліфікувався та активно допомагає військовим як волонтер, побував у російській Суджі, яку нещодавно взяли під контроль ЗСУ.

Станіслав відвіз автівку, Starlink та зарядну станцію нашим військовим, які нині беруть участь у військовій операції в Курській області, та заодно показав у своєму Instagram російське місто, де нині перебувають бійці. 

Шлях до Суджі пролягав через блокпост на українсько-російському кордоні. 

Новости Днепра про Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Тепер і на Курщині є частинка українського АТБ з дніпровським корінням. 

Новости Днепра про Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Крім цього, Станіслав зустрівся з колегами-фотографами, які теж приїхали, аби побачити російську Суджу, яка нині під контролем України. 

Новости Днепра про Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Новости Днепра про Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Новости Днепра про Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Новости Днепра про Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)

Операція в Курській області – що відомо?

Уже понад 10 днів триває український наступ на Курську область. За даними головкома Сирського, ЗСУ нині контролюють майже тисячу квадратних метрів російської території та понад 80 населених пунктів прикордонного регіону. 

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Новости Днепра про Волонтер з Дніпра побував на Курщині та показав Суджу, яку взяли під контроль ЗСУ (ФОТО)Українська

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