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  • “Волонтер” із Кривого Рогу витрачав гроші, які збирав на допомогу ЗСУ, на ставки

“Волонтер” із Кривого Рогу витрачав гроші, які збирав на допомогу ЗСУ, на ставки

Сьогодні 14:53
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«Волонтер» із Кривого Рогу збирав гроші на допомогу ЗСУ, але витратив їх на ставки в Parimatch.

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Про це пишуть у ТГ-каналах міста.

Зазначається, що Дмитро Дибський з початку повномасштабного вторгнення почав волонтерити та збирати через соцмережі гроші на допомогу армії та переселенцям. Чоловік використовував різні банки, криптовалюту та PayPal.

Дмитро зібрав мільйон на дрони, ноутбуки та амуніцію для військових, проте всі гроші він витратив на ставки в Parimatch. Лише за червень – це 180 тисяч гривень.

Новости Днепра про

У соцмережах повідомляють, що чоловік відомий у Кривому Розі як безробітний ігроман, який бере гроші в борг та не повертає.

А це його листування з людьми, які все ж відправили гроші:

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Новости Днепра про

Будь ласка, перевіряйте, кому надсилаєте гроші, адже навіть у такі складні часи є люди, які наживаються на чужому нещасті.

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