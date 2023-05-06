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  • “Волохата салямі”: у Дніпрі покупці придбали ковбасу з неприємним сюрпризом

“Волохата салямі”: у Дніпрі покупці придбали ковбасу з неприємним сюрпризом

Сьогодні 19:57
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У Дніпрі покупців АТБ чекав неприємний сюрприз.

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Про це повідомили дніпряни в телеграм-каналі “Чорний список”.

Днями в супермакеті АТБ, що на Запорізькому шосе, 45 містяни купили ковбасу з сюрпризом. За словами дніпрян, в упаковці під вакуумом було пасмо жіночого волосся. Воно було всередині упаковки, тому вина повністю за виробником. 

Будьте уважні при покупці ковбас цього виробника: “Фаворит плюс”, – пишуть дніпряни. 

У коментарях досить іронічно ставляться до цього випадку та не розуміють чому автор допису обурився.

“Ще і визначили що жіночий, певно, провели експертизу)”

“Волос напевне прям із заводу )”

“Начебто ви будете зі шкіркою, на якій волосся, їсти цю ковбасу… до чого ці обурення?”, – пишуть дніпряни. 

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Зауважимо, що паличка цієї ковбаси коштує 125 гривень. Хоча ціна досить “бюджетна”, але волосся в упаковці було зайвим. 

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Нагадаємо, раніше дніпряни скаржилися на гнилу картоплю з АТБ. 

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