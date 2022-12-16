Сайт Дніпра Новини Вокзал Дніпра працює на генераторах, у дорозі затримуються 20 потягів Вокзал Дніпра працює на генераторах, у дорозі затримуються 20 потягів
Через масований російський ракетний удар затримуються деякі потяги.
Так, 12 рейсів рухаються із затримками більше години, 8 рейсів затримуються в межах години. 26 поїздів продовжують рухатись за графіком.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Найбільші затримки зараз спостерігаються у таких рейсів:
№3/4 Ужгород – Запоріжжя (затримка 2 год 54 хв); №725/726 Харків – Київ (затримка 2 год 37 хв); №781/782 Черкаси – Київ (затримка 2 год 36 хв); №21/22 Трускавець – Харків (затримка 2 год 26 хв); №707/708 Київ – Чернігів (затримка 2 год 22 хв); №111/112 Київ – Ізюм (затримка 2 год 10 хв); №41/42 Трускавець – Дніпро (затримка 2 год 8 хв); №45/46 Ужгород – Харків (затримка 1 год 58 хв); №119/120 Львів – Запоріжжя (затримка 1 год 45 хв); №131/132 Дніпро – Львів (затримка 1 год 42 хв); №755/756 Київ – Луцьк (затримка 1 год 21 хв).
Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Вокзал у Дніпрі працює на генераторах.
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